Nach einem schwächeren Jahresstart hat sich Krones im zweiten Quartal erfolgreich gegen ein zunehmend schwieriges Wirtschaftsumfeld gestemmt. Auch trotz anhaltendem Gegenwind von der Währungsseite verzeichnete der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen mehr Umsatz und steigende Ergebnisse. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neutraubling mit. Der erst seit Juni amtierende neue Krones-Chef Thomas Ricker hält deshalb an den Jahreszielen seines Vorgängers Christoph Klenk fest. An der Börse kam die Quartalsbilanz gut an.