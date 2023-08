Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones hat im zweiten Quartal trotz der jüngsten Schwäche der Wirtschaft in vielen Ländern gut abgeschnitten. Umsatz und Ergebnis legten zu. "Nach einem erfolgreichen ersten Quartal ist auch das zweite Quartal 2023 für Krones gut gelaufen", schrieb Unternehmenschef Christoph Klenk in einem Brief an die Aktionäre am Dienstag. Die Investitionsbereitschaft der internationalen Getränke- und Lebensmittelindustrie sei weiter sehr hoch. Die verhaltene Entwicklung der globalen Wirtschaft habe die Geschäfte kaum beeinflusst. Die Aktie gab im frühen Handel dennoch deutlich nach.

01.08.2023 11:09