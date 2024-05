Cohen wurde in Bezug auf die mögliche Veröffentlichung von Daniels' Geschichte am Montag deutlich: Diese wäre «katastrophal» gewesen, das sei auch Trump bewusst gewesen. «Er dachte nicht an Melania. Hier drehte sich alles um den Wahlkampf», so Cohen. Bei dieser Beschreibung habe Trump energisch mit dem Kopf geschüttelt, hiess es in Medienberichten.