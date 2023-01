Dennoch sucht der Sektor sein Heil bislang vor allem in Stellenstreichungen. So will etwa Huobi eigenen Angaben zufolge rund 20 Prozent der Belegschaft entlassen. Die Quote stehe aber noch nicht fest. Nach Aussagen von Justin Sun, Mitglied im Beratergremium der Firma und Gründer des Krypto-Tokens Tron, beschäftigt die Kryptobörse bislang 1100 Personen.