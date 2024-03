Das Bayerische Landesamt in Ansbach bestätigte der Nachrichtenagentur dpa, in Europa die federführende Aufsichtsbehörde zu sein, da sich die EU-Niederlassungen von TFH und der Worldcoin Stiftung ausschliesslich in Bayern befänden. Das BayLDA habe im Rahmen der Produktentwicklung bis Sommer 2023 eine Basisprüfung eingeleitet. Mit dem Start der Kryptowährung Worldcoin im Juli 2023 habe das Amt dann eine noch intensivere Kontrolle gestartet. «Wir gehen davon aus, dass wir das vorläufige Ergebnis der Schwerpunktprüfung in den nächsten Wochen kommunizieren können», sagte eine Behördensprecherin.