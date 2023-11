Rund 50 Staaten, darunter die Schweiz, hätten sich am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung zum erweiterten internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA) bekannt, heisst es in einer Mitteilung des EFD vom Freitag. Für den Einbezug von Krypto-Vermögenswerten wie Bitcoin oder Ether soll der AIA um das Regelwerk CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) erweitert werden. Die Regelung soll ab Anfang 2026 gelten.