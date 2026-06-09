Die Anleihen sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschliesslich institutionellen Investoren angeboten werden. Verzinst werden sollen die Papiere mit einem Zinssatz zwischen 0,375 und 0,875 Prozent pro Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis soll voraussichtlich mit einer Prämie von 30 bis 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt werden.Den Nettoemissionserlös will K+S zur Finanzierung des Anfang Juni angekündigten Kaufs des Salzgeschäfts vom polnischen Chemieunternehmen Qemetica verwenden und für allgemeine Geschäftszwecke./err/zb
(AWP)