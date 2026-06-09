Der Dünger- und Salzkonzern K+S will sich durch die Ausgabe einer Wandelanleihe frische Mittel beschaffen. Ausgegeben werden sollen unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen im Gesamtnennwert von rund 300 Millionen Euro mit einer Endfälligkeit im Jahr 2031, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte. Dabei sollen die Anleihen laut Mitteilung in bis zu knapp 18 Millionen Stammaktien oder rund 10 Prozent des Grundkapitals wandelbar sein. Ein Bezugsrecht bestehender Aktionäre sei ausgeschlossen. Die Aktie gab vorbörslich nach.