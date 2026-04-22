Der Düngerhersteller K+S blickt nach einem überraschend guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr und erhöht seinen Ausblick für das operative Ergebnis. Nach einem sehr guten Start des Streusalzgeschäfts zu Jahresbeginn sei dieses auch in der zweiten Hälfte des Quartals besser als erwartet verlaufen, teilte das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Kassel mit. Im Segment Landwirtschaft lagen die Absatzmengen und der Durchschnittspreis demnach vor allem im März über den Erwartungen.