Der Düngerkonzern K+S geht in der Tendenz positiv ins neue Jahr. Im besten Fall soll der operative Gewinn deutlich steigen, aber auch ein kleiner Rückgang ist denkbar. «Das aktuelle Kalipreisniveau liegt spürbar höher als vor einem Jahr. Wichtig für die weitere Entwicklung ist der Verlauf der Frühjahrssaison. Hier muss die Nachfrage aus vielen Regionen auf einmal bedient werden», sagte Unternehmenschef Christian Meyer am Donnerstag laut Mitteilung. An der Börse wurden die Nachrichten mit einem Kurssprung belohnt. Dabei steht auch der Iran-Krieg im Fokus.