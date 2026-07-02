Im Laufe des Jahres 2028 soll die Aufbereitung auf ein trockenes Verfahren umgestellt werden. Dabei werden die Partikel unterschiedlich elektrisch aufgeladen und anschliessend in einem starken elektrischen Spannungsfeld voneinander getrennt. Bei der sogenannten elektrostatischen Trennung (ESTA) fallen laut K+S keine umweltschädlichen Prozessabwässer mehr an. Dem Konzern zufolge wird die Menge der insgesamt am Werk Werra anfallenden Produktionswässer, die entsorgt werden müssen, so um etwa 50 Prozent reduziert.