Das potenzielle Problem betreffe ausschliesslich geschmiedete Seitenständer und habe keinen Einfluss auf andere Seitenständertypen, teilte das österreichische Unternehmen am Montag mit. Kunden sollen die Seitenständerfeder austauschen und einen Gummischutz von einem autorisierten KTM-Händler montieren lassen.
Um sicher zum Händler fahren zu können, rät KTM, den Seitenständer mit einem Gummiband oder einer ähnlichen Lösung zu sichern. Bei bestimmten Fahrzeugen wird während des Werkstattbesuchs zusätzlich eine neue Halteplatte für den Seitenständersensor installiert.
KTM hat seinen Sitz in Mattighofen und gehört seit Kurzem zum indischen Bajaj-Konzern.
(AWP)