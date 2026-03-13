Trump hatte Anfang März gesagt, er sei persönlich zusammen mit US-Aussenminister Marc Rubio an Verhandlungen mit Kuba beteiligt. «Kuba befindet sich in den letzten Augenblicken seines bisherigen Bestehens. Es wird ein neues Leben beginnen», sagte er damals auf einem Gipfel mit konservativen Regierungschefs aus Lateinamerika und der Karibik in Doral im US-Bundesstaat Florida. Das nur rund 150 Kilometer von Florida entfernte Land habe kein Geld und kein Öl mehr und sei eine «Katastrophe»./aae/jv/DP/jha