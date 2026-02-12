Mexiko war zuletzt Kubas grösster Ölversorger gewesen, nachdem Washington die Öllieferungen aus Venezuela gestoppt hatte. Da es kein Öl mehr liefern kann, verschifft nun Mexiko Lebensmittel und Hygieneartikel nach Kuba, um die Krise zu lindern. Sobald die Schiffe nach Mexiko zurückkehrt sind, sollen weitere Hilfslieferungen folgen, sagte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum am Donnerstag (Ortszeit). Die Schiffe waren am Sonntag aus dem Hafen von Veracruz ausgelaufen.
Mexiko will einen Dialog zwischen Havanna und Washington vermitteln
Um einen Ausgang aus der Krise zu finden, sei Mexiko bereit, einen Dialog zwischen den USA und Kuba zu ermöglichen, sagte die linke mexikanische Präsidentin erneut. Dieser könne in Mexiko stattfinden.
Laut Washington werden bereits Gespräche mit Kuba geführt. Die sozialistische Regierung Kubas sagt hingegen, es habe bisher nur einen informellen Nachrichtenaustausch gegeben. Präsident Miguel Díaz-Canel hat erklärt, dass Kuba zu Gesprächen mit Washington bereit sei. Diese müssten allerdings ohne Druck, ohne Vorbedingungen und auf Augenhöhe geführt werden.
Seit der Revolution von 1959 unter Fidel Castro sind die Beziehungen zwischen den USA und Kuba angespannt. Nun erhält der Karibikstaat seit mehr als einem Monat wegen der von US-Präsident Donald Trump beschlossenen Ölblockade kein Öl mehr aus dem Ausland. Angesichts der Energiekrise haben Kubas Behörden drastische Sparmassnahmen ergriffen. Krankenhäuser haben ihre Dienstleistungen reduziert, Busse und Züge fahren seltener und in der öffentlichen Verwaltung gilt eine Vier-Tage-Woche.
(AWP)