Mexiko war zuletzt Kubas grösster Ölversorger gewesen, nachdem Washington die Öllieferungen aus Venezuela gestoppt hatte. Da es kein Öl mehr liefern kann, verschifft Mexiko nun Lebensmittel und Hygieneartikel nach Kuba, um die Krise zu lindern. Sobald die Schiffe nach Mexiko zurückgekehrt sind, sollen weitere Hilfslieferungen folgen, sagte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum am Donnerstag (Ortszeit). Die Schiffe waren am Sonntag aus dem Hafen von Veracruz ausgelaufen. Auch die Regierung von Chile und eine internationale Koalition von Aktivisten und Aktivistinnen namens «Nuestra América Flotilla» kündigten an, humanitäre Hilfe nach Kuba zu schicken.