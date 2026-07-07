Der Zusammenbruch ist der jüngste Rückschlag für die Insel, die bereits unter einer schweren Energie-, Treibstoff- und Medikamentenknappheit leidet. ‌Seit Monaten kommt es zu stunden- und tagelangen Stromausfällen. «Die Hitze, die Mücken, es ist einfach unerträglich», sagte eine 60-Jährige aus ​Havanna. «Wie lange soll das noch so weitergehen? Ehrlich ​gesagt, wir können nicht mehr.» Es ​ist der achte landesweite Stromausfall seit Oktober 2025 und der dritte in ‌diesem Jahr.