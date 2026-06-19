Kuba sei weiterhin zu Gesprächen mit den USA bereit, sagte Díaz-Canel. Der Wirtschaftsplan sei jedoch eine nationale Entscheidung und hänge nicht mit Verhandlungen zusammen. «An die Regierung der Vereinigten Staaten richten wir folgende Botschaft, ohne Hass, aber auch ohne Angst: Wenn ihr dem kubanischen Volk wirklich helfen wollt, dann lasst uns leben!» Er appellierte an die US-Regierung, Kuba freien Handel zu ermöglichen und den Import von Medikamenten und Treibstoff nicht zu blockieren.