Die Papiere von Kudelski sind am Montag stark nachgefragt. Der angekündigte Verkauf der Geschäftseinheit Skidata an Assa Abloy kommt bei den Analysten gut an. Mit dem Erlös will Kudelski bekanntlich die nötige Liquidität erhalten, um eine Anleihe im September zurückzahlen zu können. Jedoch bleibt die Zukunft weiter herausfordernd.