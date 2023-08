Das Verbriefungsprogramm umfasse Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestimmter Tochtergesellschaften in der Schweiz und den USA, teilte Kudelski am Donnerstag mit. "Mit diesem Programm wird eine neue Fazilität eingerichtet, die dem Konzern zusätzliche Liquidität verschafft", erklärte Finanzchef Mauro Saladini in der Mitteilung.