sur-Lausanne (awp) - Die im Datenschutz für die Unterhaltungsbranche tätige Kudelski-Tochter Nagravision hat eine neuen Auftrag an Land gezogen. Beim US-Hersteller von TV-Empfangsgeräten Blonder Tongue biete Nagravision künftig die Zugangskontrolle via Software als Ersatz für die sogenannten Powerkey Cablecards an, deren Lebensdauer abgelaufen sei.