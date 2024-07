An der Börse wird der Verkauf aber allgemein sehr positiv aufgenommen. Die Papiere machen bis 13.15 Uhr einen Sprung um knapp 10 Prozent auf 1,63 Franken. Im frühen Handel stiegen sie sogar fast 20 Prozent in die Höhe. An der Börse ist Kudelski damit mit rund 85 Millionen Franken wert. Zum Vergleich: Vor dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 war die Firma noch mit weit über 10 Milliarden Franken bewertet worden.