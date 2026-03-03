Der Analyst der ZKB sieht das in seinem aktuellen Kommentar auch so: «Geschlossene Flughäfen im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten führen dazu, dass kurzfristig alternative Luftfrachtlösungen gefunden werden müssen; in solchen Situationen gewinnen die Dienstleistungen von Kühne+Nagel an Bedeutung und Wert», schreibt er in seinem Kommentar zum Jahresabschluss 2025. Indirekt könne der aktuelle Krieg im Nahen Osten das Geschäft aber auch belasten, räumt er ein.