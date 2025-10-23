Die Aktien von Kühne+Nagel notieren am Donnerstagmorgen nach anfänglichen Verlusten leicht höher. Zwar wartete das Unternehmen zum dritten Quartal mit weiteren Negativnachrichten auf. Das war für viele Börsianer allerdings keine grosse Überraschung. Positiv kommt an, dass das Management nun entschlossen Gegensteuer gibt.