Kühne+Nagel überzeuge mit einer starken Gewinnentwicklung und einer erhöhten Guidance, schreibt auch Gian Marco Werro von der ZKB. Dabei sei die Produktivität durch den KI-Einsatz klar gesteigert worden, was noch nicht in der EBIT-Prognose berücksichtigt wurde. Allerdings könnte die angespannte Weltlage in der zweiten Jahreshälfte zu schwächeren Handelsvolumen führen, warnt der Analyst. Die Zahlen zu den Container-Volumen seien für die EBIT-Entwicklung in der Seefracht besonders wichtig.