Der Logistikkonzern Kühne+Nagel erweitert sein Spezialnetzwerk für den Transport temperaturempfindlicher Medikamente. Vier neue Luftfrachtverbindungen zwischen wichtigen Pharma-Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ergänzen das sogenannte «Cool Corridor»-Netzwerk, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.