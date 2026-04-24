Zum Problem wird der Iran-Krieg für Logistiker aber dann, wenn die höheren Energiepreise auf die Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten drücken. «Wir sind für die Zukunft sehr global und gut aufgestellt. Wächst die Weltkonjunktur, dann profitieren wir. Ist das Gegenteil der Fall, können wir mit Kostenmassnahmen gegensteuern», sagte der CFO.