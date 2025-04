«Es gibt sehr viel Bewegung im Markt. So kommt es in einer Woche zu Stornierungen von Frachtaufträgen im Umfang von 15 Prozent, in der nächsten Woche wird dies wieder kompensiert.» Der CFO erwartet, dass es während der gesamten Amtsperiode Trumps Zolltarife geben wird. Und er geht auch in 2025 von einem Wachstum der globalen Wirtschaft aus.