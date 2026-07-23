Im Luftfrachtgeschäft ging es zwischen April und Juni steil nach oben. Der Umsatz stieg um ein Fünftel, beim EBIT gelang sogar ein Sprung um gut ein Drittel. Bereinigt um Währungseffekte sehen die Resultate mit +25 Prozent und +42 Prozent noch eindrucksvoller aus. Das Luftfrachtgeschäft überholte damit konzernintern die Seefrachtsparte, die üblicherweise die gewichtigste Konzerntochter ist.