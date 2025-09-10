Das neue Zentrum von Kühne+Nagel für Lego versorge die Märkte im Asien-Pazifik-Raum, darunter Australien, Neuseeland, Singapur, Malaysia, Japan, Indien und Indonesien, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Für 2026 seien weitere Märkte geplant. Kühne+Nagel übernimmt unter anderem den Transport vom Lego-Werk in Vietnam und Festland-China.