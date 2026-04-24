Der um die volatilen Frachttarife bereinigte Rohertrag reduzierte sich um 6 Prozent auf 2,11 Milliarden, wie es weiter hiess. Im Vorjahr war das Geschäft von Kühne+Nagel im Startquartal stark gewachsen, das die Frachtbewegungen insbesondere in die USA aufgrund der Sorge vor der Einführung hoher Zölle in den USA zugenommen hatten.