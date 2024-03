An der Börse stiess der Optimismus des Kühne-Managements allerdings auf taube Ohren. Die Anleger warfen die Aktie am Freitag in hohem Bogen aus ihren Depots. Die Titel schlossen 13,5 Prozent im Minus bei noch 257,30 Franken - und dies trotz einer positiven Stimmung am Gesamtmarkt.