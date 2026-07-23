Bessere Profitabilität

Der um die volatilen Frachttarife bereinigte Rohertrag erhöhte sich um 3 Prozent auf 2,25 Milliarden, wie es weiter hiess. Das Betriebsergebnis (EBIT) nahm in der Folge um 11 Prozent auf 381 Millionen Franken zu und der Reingewinn um 10 Prozent auf 276 Millionen. Die Konversionsmarge (Verhältnis EBIT zu Rohertrag) erreichte 17 Prozent.