Mehr Jobs fallen weg

Das Management lancierte im Herbst wegen der schlechteren Profitabilität ein Sparprogramm - und dieses wurde nun ausgeweitet. Es sollen nun über 2000 Jobs wegfallen. Bisher war von einem Abbau von 1000 bis 1500 Vollzeitstellen die Rede gewesen. Per Ende Jahr wies das Unternehmen gut 80'000 Vollzeitstellen aus. Insgesamt will das Unternehmen die Kosten um 200 Millionen pro Jahr verringern. Signifikante Effizienzgewinne« erhofft sich das Unternehmen ausserdem durch KI.