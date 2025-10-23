Die Börsianer liessen sich denn auch von den schlechten Zahlen nicht aus der Ruhe bringen, wie der zur Mittagszeit kaum bewegte Kurs zeigt (-0,5 Prozent). Die Negativnachrichten seien keine grosse Überraschung gewesen, hiess es. Und im Kurs, der seit Anfang Jahr rund ein Viertel an Wert eingebüsst hat, sei auch schon viel «Negatives» enthalten. Dass das Management entschieden Gegensteuer gebe, sei sogar eine positive Überraschung.