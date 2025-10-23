Die Börsianer liessen sich von den schlechten Zahlen nicht aus der Ruhe bringen. Die Aktie schloss gar um 0,5 Prozent leicht höher. Die Negativnachrichten seien keine grosse Überraschung gewesen, hiess es. Und im Kurs, der seit Anfang Jahr rund ein Viertel an Wert eingebüsst hat, sei auch schon viel «Negatives» enthalten. Dass das Management entschieden Gegensteuer gebe, sei sogar eine positive Überraschung.