Mit einem Welthandel mit möglichst wenig Handelsbarrieren könne lanfristig zwar am meisten Wohlstand geschaffen werden, sagte Konzernchef Stefan Paul am Dienstag im Anschluss an die Veröffentlichung des Jahresabschlusses. Die Realität sei jedoch eine andere. «Für diese neuen Realitäten sind wir bei Kühne+Nagel bestens aufgestellt, denn unsere Logistikdienstleistungen sind für unsere Kunden dann besonders wertvoll, wenn der globale Handel kompliziert ist.»