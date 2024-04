Die nun ausgewiesenen Zahlen für das Startquartal liegen nun beim Umsatz und Rohertrag im Rahmen der Werte des Schlussquartals 2023. In der Mitteilung ist aber von einer leicht anziehenden Nachfrage nach Transportdienstleistungen in der See- und Luftfracht die Rede - auch im Vergleich zur Vorjahresperiode. So seien die Seefrachtvolumen 1,5 Prozent über jenen des Q1 2023 gelegen, in der Luftfracht 3,4 Prozent darüber.