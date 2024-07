Höhere Profite in Sicht

Firmenchef Paul verspricht nun Verbesserung: «Die höheren Frachtraten sind jetzt durchverhandelt und an die Kunden weitergegeben» sagte er. Er rechne nun in bis zum Jahresende mit steigenden Volumen und besseren Gewinnzahlen in der Seefracht. Diese steht für fast 70 Prozent des Betriebsgewinns der Gruppe.