Vor dem Treffen hatte Weimer auch eine Verpflichtung oder Selbstverpflichtung der Konzerne zu Investitionen in Deutschland in den Raum gestellt. «Wer in Deutschland erfolgreich Geschäfte macht, vom deutschen Markt und steuerfinanzierter Förderung profitiert, soll auch vermehrt in deutsche Filmproduktionen investieren», hatte er vorab erklärt. Von Verpflichtungen sprach er nach dem Treffen im Kanzleramt zunächst nicht. Eine mögliche Investitionsverpflichtung ist allerdings im Koalitionsvertrag erwähnt.