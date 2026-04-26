Der Kulturradiosender SRF 2 steht wegen des Sparprogramms der SRG unter Druck, wie der «Sonntags-Blick» schreibt. Die SRG wollte dies auf Anfrage von Keystone-SDA nicht konkret bestätigen, wies aber darauf hin, dass die hohen Sparziele Auswirkungen auf das Programm haben werden.