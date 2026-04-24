Beschränkung auf 100'000 Franken

Laut früheren Mitteilungen sind bei der MBaer ausreichend Vermögenswerte vorhanden, um die Bankkunden und Gläubiger vollumfänglich zu befriedigen. Aufgrund der Intervention aus den USA und dem Bewilligungsentzug unterliege die Bank allerdings Beschränkungen im Zahlungsverkehr: Vorderhand könnten daher pro Kunde nur maximal 100'000 Franken und nur in Schweizer Franken ausbezahlt werden.