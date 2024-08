Eine Vielzahl neuer Kunden und das starke Interesse an Mitgliedschaften haben dem Internetportalbetreiber Scout24 (ImmoScout24) einen weiteren Schub gegeben. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf knapp 140 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Dabei konnte Scout24 sowohl unter gewerblichen Kunden als auch privaten Immobilieninteressenten und Mietern mehr Mitgliedschaften vertreiben. Allein im Privatsegment kletterte die Zahl abgeschlossener Abonnements um rund 23 Prozent. Damit können Kunden etwa Vermieter priorisiert kontaktieren und erscheinen in deren Postfach an oberer Stelle.