Aus gut 50 Metern Entfernung skandierten sie antifaschistische Parolen. Polizisten in Vollmontur stellten sich dazwischen. Die Mass-voll-Demo setzte den Marsch zurück auf den Kurplatz fort. Ein Teil der Gegendemo formierte sich auf dem Europaplatz erneut und lief nochmals Richtung Seebrücke. Die Polizei sperrte diese sowie die Kapellbrücke. Die Demonstrierenden zogen sich zurück.