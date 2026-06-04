Mehr als eine Million Menschen ausserhalb der Bergkantone sind inzwischen zwischen 55 und 64 Jahre alt. Viele von ihnen verfügen über genügend Einkommen und Vermögen für den Kauf einer Ferienwohnung. «Eine so grosse potenzielle Käufergruppe hatten wir in der Schweiz noch nie», sagte UBS-Ökonom Maciej Skoczek am Donnerstag vor den Medien.