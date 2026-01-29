Derzeit gibt es an den Märkten eine starke Nachfrage nach fast allen Metallen. Neben Kupfer hat am Donnerstag auch Gold die Rekordjagd fortgesetzt und ein Rekordhoch erreicht. Auch der Preis für Silber ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Silber kommt neben Kupfer auch in der Industrie zum Einsatz./jkr/jsl/jha/