Bei seinen Investitionsprojekten kommt das Unternehmen voran: «Wir haben bereits mehr als die Hälfte der insgesamt 1,7 Milliarden Euro für strategische Projekte in unser internationales Hüttennetzwerk investiert», erklärte Haag. Im vergangenen Geschäftsjahr hätten die Investitionen dabei ihren Höhepunkt erreicht. Aurubis verspreche sich durch die Projekte, wie etwa das erste Multimetall-Recycling-Werk in den USA sowie weiteren Recycling-Projekten unter anderem in Belgien und Hamburg, einen zusätzlichen Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 260 Millionen Euro jährlich in den nächsten drei bis vier Jahren. Allein die neue Anlage in den USA soll dazu rund 170 Millionen Euro beitragen, hiess es.