Der Preis für Kupfer hat die jüngste Rekordjagd wegen Sorgen vor einem zu niedrigen Angebot fortgesetzt. Am Montag wurde eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London nach den Weihnachtsfeiertagen bei 12.960 US-Dollar je Tonne gehandelt. Das sind 6,6 Prozent mehr als am 24. Dezember und so viel wie noch nie. Seit den Sommermonaten geht es mit dem Preis für Kupfer tendenziell nach oben, wobei der Anstieg im Dezember kräftig an Tempo gewonnen hat.