Kuros Biosciences hat mehrere neue regulatorische und operative Fortschritte bekanntgegeben. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, erhielten MagnetOs Granules und MagnetOs Putty am 22. Dezember 2025 die Zertifizierung nach der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR). Damit ist der weitere Marktzugang für diese Produkte in der Europäischen Union sowie in weiteren MDR-abhängigen Märkten gesichert. Die MDR gilt als eines der weltweit strengsten regulatorischen Rahmenwerke für Medizinprodukte.