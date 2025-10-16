Was die US-Zölle betrifft, geht Kuros laut Communiqué davon aus, dass die Auswirkungen nur vorübergehend sein werden, da das Unternehmen Massnahmen zur Abmilderung ergreife, wie beispielsweise Anpassungen in der der Lieferkette und die Einrichtung einer neuen Produktionsstätte in den USA.