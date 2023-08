Um die weiteren Geschäfte zu finanzieren, standen Kuros per Ende des Halbjahres 22,0 Millionen Franken zur Verfügung verglichen mit 27,7 Millionen per Ende 2022. Damit sei man finanziert, um die kommerzielle Einführung von MagnetOs in den USA zu beschleunigen und die klinische Phase-II-Studie von Fibrin-PTH in der Wirbelsäulen-Indikation abzuschliessen, heisst es.