In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Juli stärker als erwartet abgeschwächt. Diese beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Aufschluss über das künftige Vorgehen der Fed dürften die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreisdaten für Juli liefern.